Kocaeli'de yaşlı kadın, yangından son anda kurtarıldı

DHA

Bugün saat 19.00 civarında, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Hasret Sokak ile Yalçın Sokak kesişiminde, 91 yaşındaki Besi Yıldız’ın yalnız yaşadığı evde tüpten kaynaklanan bir yangın meydana geldi.

YAŞLI KADINI KOMŞULARI KURTARDI

Kısa sürede tüm evi saran alevler arasında, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, çevredeki komşuları tarafından kurtarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuları tarafından alevlerin içinden çıkarılan Besi Yıldız’a, sağlık ekipleri ambulans içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.