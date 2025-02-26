Kocaeli'de yeğenlerine cinsel istismar uyguladığı iddia edilmişti: Davada karar

İHA

Kocaeli'de yaşanan skandal olayda, iddiaya göre, 14 yaşındaki H.N.U. ile 13 yaşındaki S.N.U., henüz 5 ve 6 yaşlarındayken amcaları S.U. (43) ve S.U. (38) tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara maruz kaldı.

Tüyler ürperten olayda, kız çocuklarının yıllarca cinsel istismara uğradığı, H.N.U.'nun arkadaşına söylemesi üzerine ortaya çıktı.

SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Durumu öğrenen anne, çocukların amcalarından şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine 2 amca da gözaltına alındı. İfadeleri alınan amcalardan S.U. (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz", "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın 5. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık S.U. ve taraf avukatları katıldı.

SANIKLARA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.U.'ya, H.N.U.'ya karşı işlediği çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 6 ay, cinsel taciz suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık S.U. ise H.N.U.'ya yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl, S.N.U.'ya yönelik cinsel istismar suçundan da 15 yıl hapse çarptırıldı.

"5 YAŞINDAYKEN DUDAĞIMDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI, ÜSTÜME UZANDI"

Öte yandan, mağdur H.N.U. önceki celselerde uzman eşliğinde alınan ifadesinde, şu ifadelere yer verdi:

Amcam S.U. (43), henüz ben 5 yaşındayken bana dokunuyordu. Ben gıdıklıyor sanıyordum ama öyle olmadığını fark ettim. 5 yaşındayken beni dudağımdan öpmeye çalıştı, üstüme uzandı. 11-12 yaşlarında ise cinsel istismarda bulundu. Bu durum 2-3 defa oldu. S.U. (38) ise benden açık fotoğraf istedi, ilkinde attım ancak 2. ve 3'üncü de atmadım. Bana dokunduğu oluyordu ancak cinsel birlikteliği olmadı.

S.N.U. da benzer ifadeler vererek sanıklardan şikayetçi oldu.

"BANA KÜFÜRLÜ KONUŞUNCA ONUN AYARINDA KONUŞMAYA BAŞLADIM"

Tutuklu sanık S.U. ise ilk duruşmadaki savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

Abim ve yengem, H.N.U. okula gitmediği zaman veya herhangi bir şikayetleri olduğu zaman beni arıyorlardı. H.N.U.'yu düzgün yetiştirme tarzına getiriyordum. H.N.U. mesajlaşmalarda bana küfür etmeye başladı. Bunun üzerine olayın aslını astarını öğrenmek için araştırma yaptım. H.N.U.'nun sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu öğrendim. Ben de bunu engellemek için küfürlü şekilde onun istediği mesajlar yazdım. Onun ağız tarzında konuşarak arkadaş canlısı olmaya çalıştım. Bana küfürlü konuşunca onun ayarında konuşmaya başladım. H.N.U.'nun vasıtasıyla cinsel içerikli mevzular konuşulmaya başlandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI BAŞKALARINA ATIP ADLARI LEKELENECEĞİNE BANA ATSINLAR İSTEDİM"

Cinsel içerikli yaklaşımının olmadığını ileri süren S.U., şöyle konuştu:

H.N.U., bana küfür edince şaklabanlık olsun diye ben de küfür ediyordum. Cinsel içerikli yaklaşımım olmadı. Sadece mesajlarda konuşma olarak yapıldığını kabul ediyorum. Bundan da pişmanım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Mağdurdan uygunsuz fotoğraflar istediğim doğrudur. Cinsel içerikli fotoğrafları zaten başka erkeklere atıyorlardı. Ben de bunları engellemek açısından yani farklı kişilere gitmesin, adı lekelemesin diye fotoğraf istedim ve kendim de fotoğraf attım.

Tutuksuz sanık S.U., "H.N.U.'nun sevgilisi olduğunu öğrendiğim için bana iftira attı, suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA BAŞKA ERKEKLER İLE YAZIŞACAĞINA KENDİSİ İLE YAZIŞMASINI SÖYLEMİŞ"

Tanık hala A.K. de önceki celse verdiği ifade de, "Mağdur H.N.U., hoppa diye tabir edilen, dışarıya açık, anne ve babasını dinlemeyen, gezip tozmayı, erkeklerle konuşmayı seven, sosyal medyada sürekli resim paylaşan bir kızdı. Kardeşim, yeğenimin bu durumunu bildiğinden dolayı onların bu şekilde davranmasını engellemek amacıyla sosyal medyada başka erkeklerle yazışacağına kendisi ile yazışmasını söylemiş. Bunun üzerine yeğenim H.N.U., amcası S.U. (38) ile sosyal medyada mesajlaşmış. Bu mesajları kardeşim telefonundan gördüm" dedi.