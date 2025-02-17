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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta devam eden metro inşaatında, saat 14.00 sıralarında sondaj çalışması sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Yaklaşık 47 metre derinlikte yapılan sondaj sırasında yüzeye çıkan metan gazı alev alarak yangına neden oldu.

Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla olay yerini şerit ve demir bariyerlerle kapattı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: "TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bölgede herhangi bir riskin bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sondaj çalışması sırasında meydana gelen yangına hızla müdahale edilmiştir. AFAD ve doğalgaz ekiplerinin incelemeleri sonucunda, yangının çıktığı bölgede herhangi bir boru hattı bulunmadığı tespit edilmiştir. Hafif yaralanan sondaj firması çalışanının sağlık durumu iyi olup gerekli tedbirler alınmıştır. Yangının çevreye zarar vermemesi için 24 saat esasına dayalı olarak itfaiye ekipleri bölgede bekletilecektir. Açığa çıkan gazın metan olduğu düşünülmekte olup kesin sonuç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılacak testlerin ardından netleşecektir. Kamuoyunun paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yetkililer, yangının kontrol altında tutulduğunu ve doğal gaz kaynaklı benzer olaylarda uygulanan prosedürlerin takip edileceğini vurguladı.

YANGIN, 7,5 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Metan gazı yangını 7,5 saattir devam ediyor. Yangında yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan sondaj firması çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

"SONDAJ FİRMASINDA GÖREVLİ ÇALIŞANIN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi’nde bugün saat 13:55’te yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve İZGAZ ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir.

"TEDBİRLER YANGIN SÖNENE KADAR DEVAM EDECEK"