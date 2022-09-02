Kocaeli’de sürücüsünün park edip bıraktığı hafriyat kamyonu, yokuştan kayarak önce iki otomobile çarptı, daha sonra ise oto yetkili servisin duvarına girdi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Berna sokak üzerinde park halinde olan hafriyat kamyonu, sürücüsü Ercan G. araçtan inip uzaklaştıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı.

Bunun üzerine kamyon, önce iki otomobile daha sonra da bir oto yetkili servisinin yıkama bölümünün duvarına çarptı.

1 kişi yaralandı

Kazanın şiddetiyle o sırada yıkama bölümünde bulunan Seçkin Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokak güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de yokuşta kayan kamyonun kaza anı ViDEO