Kocaeli'de yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan kişi hastanede öldü Kocaeli'de yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi.

İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirlendi.

Hastanede can verdi

İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)