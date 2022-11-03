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    Kocaeli'de yol ortasında yumruklu sopalı kavga

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda araçlarını durduran 6 kişi arasında kavga çıktı. Şahısların sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • 03.11.2022 - 16:13
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    Kocaeli'de yol ortasında yumruklu sopalı kavga

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde yol üzerinde araçlarını durduran bir şahıs ile 5 kişilik bir grup tartışmaya başladı.

    Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslar, araçlarında taşıdıkları sopaları çıkardı.

    Akıcı trafikte çıkan kavgada 5 kişinin arasında kalan diğer şahıs, sopaların ve yumrukların hedefi oldu.

    5 kişinin arasında kaldı

    Darbedilen vatandaş, otomobilinin bagajından aldığı kasayı diğer gruba doğru fırlattı.

    İHA'nın aktardığına göre kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli de yol ortasında yumruklu sopalı kavga #1

    Kocaeli de yol ortasında yumruklu sopalı kavga #2

    Kocaeli de yol ortasında yumruklu sopalı kavga #3

    Kocaeli de yol ortasında yumruklu sopalı kavga #4


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