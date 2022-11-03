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Kocaeli'de yol ortasında yumruklu sopalı kavga
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda araçlarını durduran 6 kişi arasında kavga çıktı. Şahısların sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
- 03.11.2022 - 16:13
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde yol üzerinde araçlarını durduran bir şahıs ile 5 kişilik bir grup tartışmaya başladı.
Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslar, araçlarında taşıdıkları sopaları çıkardı.
Akıcı trafikte çıkan kavgada 5 kişinin arasında kalan diğer şahıs, sopaların ve yumrukların hedefi oldu.
5 kişinin arasında kaldı
Darbedilen vatandaş, otomobilinin bagajından aldığı kasayı diğer gruba doğru fırlattı.
İHA'nın aktardığına göre kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi.