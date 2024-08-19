İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şaşırtan bir kaza yaşandı.
Gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidine çıkan Nusret K., yürüyen merdivenin korkuluklarına yaslanırken dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü.
YÜRÜYEN MERDİVENİN KORKULUKLARINA YASLANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
KAFENİN ÇATISINA DÜŞTÜ
Nusret K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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