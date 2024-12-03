İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi bağlantı yolu Mustafa Kemal Caddesi mevkiinde meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi.

Olayda, S.B. idaresindeki tır, F.D. yönetimindeki otomobil ile A.S'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.

3 YARALI

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kazasında 3 kişi yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor