İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi bağlantı yolu Mustafa Kemal Caddesi mevkiinde meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi.
Olayda, S.B. idaresindeki tır, F.D. yönetimindeki otomobil ile A.S'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.
3 YARALI
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kazasında 3 kişi yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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