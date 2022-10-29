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    Kocaeli'deki düğünde kavga çıktı

    İzmit ilçesinde düzenlenen düğün sırasında iki grubun kavgası kabusa dönüştü. Gelin arabasının camı kırılırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.
    • 29.10.2022 - 15:09
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    Kocaeli'deki düğünde kavga çıktı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki düğün salonunda dehşet bir olay yaşandı.

    Dün gece saat 21.00 sularında gerçekleştirilen düğünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

    Gelin arabasının camını kırdılar

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, düğün salonunun dışına da taştı. Kavga sırasında düğün salonun önünde bulunan gelin arabasının camı da kırıldı.

    Kocaeli deki düğünde kavga çıktı #1

    Kavgayı ayıran esnaf yaralandı

    Kavga eden grubu ayırmaya çalışan bir esnaf ise bıçaklandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

    En mutlu günleri kabusa döndü

    Polis ekipleri kavga eden şahısları ayırarak tarafları dağıttı. Gelin ve damadın ise en mutlu günleri kabusa dönüştü.

    Düğünü yarıda kesen kavga esnasında gelin arabasının da camının kırılması sebebiyle gelin ve damat servis otobüsüyle salondan ayrıldı.

    Kocaeli deki düğünde kavga çıktı #2

    Kocaeli deki düğünde kavga çıktı #3


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