Kocaeli'deki düğünde kavga çıktı

İzmit ilçesinde düzenlenen düğün sırasında iki grubun kavgası kabusa dönüştü. Gelin arabasının camı kırılırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki düğün salonunda dehşet bir olay yaşandı.

Dün gece saat 21.00 sularında gerçekleştirilen düğünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Gelin arabasının camını kırdılar

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, düğün salonunun dışına da taştı. Kavga sırasında düğün salonun önünde bulunan gelin arabasının camı da kırıldı.

Kavgayı ayıran esnaf yaralandı

Kavga eden grubu ayırmaya çalışan bir esnaf ise bıçaklandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

En mutlu günleri kabusa döndü

Polis ekipleri kavga eden şahısları ayırarak tarafları dağıttı. Gelin ve damadın ise en mutlu günleri kabusa dönüştü.

Düğünü yarıda kesen kavga esnasında gelin arabasının da camının kırılması sebebiyle gelin ve damat servis otobüsüyle salondan ayrıldı.