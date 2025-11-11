Abone ol: Google News

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlı adliyede

Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 12:47
  • Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
  • Yangına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
  • Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve vardiya amirleri de bulunuyor.

6 kişiye mezar olan işletme...

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir ile kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G., G.B., H.E., A.O.A., O.Y., Ö.A., G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Vardiya amirleri ve zanlıların kaçmasına yardımcı olduğu belirlenenlerin de arasında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne götürüldü.

