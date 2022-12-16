Kocaeli'deki korkunç kazada ölen 3 çocukluk arkadaşı defnedildi

Tankerin çarptığı hafif ticari araca çarptı. Araçta bulunan yaşları 24 ile 20 arasında değişen çocukluk arkadaşı genç kızlar kurtarılamadı. Arkadaşlar bugün toprağa verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel Ereğli mevkisinde korkunç bir kaza yaşandı.

Karamürsel yönüne giden Ahmet Aydın'ın (42) kullandığı 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşaktan hatalı dönüş yapan Ayşegül Yılmaz kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

3 arkadaş can verdi

Kazada, Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) ve Feyza Gökgün (20),yaşamlarını yitirdi.

Yakınları zor anlar yaşadı

Feyza Gökgün Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çamçukur Mezarlığı'na defnedildi. Feyza'nın yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu.

Sürücü Ayşegül Yılmaz Akçat Camisi'nde kılınan namazın ardından Akçat Mezarlığı'na, Miray Kesici ise Kızderbent Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çocukluk arkadaşı oldukları ortaya çıktı

Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün'ün çocuk yaşlarından beri aynı mahalleden arkadaş olduğu, olay günü de araçla gezmeye çıktıkları ve kazanın yaşandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.





































