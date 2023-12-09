Kocaeli’deki lojistik firması deposunda çıkan yangının büyüklüğü görüntülendi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan lojistik deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca gözler önüne serildi.

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İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda dün gece saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Barış Mahallesi’nde 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangını söndürme çabaları devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi.

Yangına müdahale devam ederken, depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi.

Yangın söndürülme çalışmaları devam ediyor

İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kontrollü olarak yanma sağlanırken, zehirli gaz tehlikesi bulunmuyor.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Yangının saat 04.00 sıralarında çıkması sebebiyle depoda kimse bulunmazken, bölgede bulunan 2 bekçinin ise yaralanmadığı öğrenildi.

Gün ağarınca yangının büyüklüğü de ortaya çıktı.

Dron ile çekilen görüntülerde alevlerin büyüklüğü görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)