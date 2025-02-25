İHA

Kocaeli Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 GÜNDÜR YANIYOR

Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

NUMUNE ALINDI

Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

Yangın 8 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor