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Kocaeli'deki metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor

Kocaeli'deki metan gazı kar yağışına rağmen 4 gündür yanıyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, kar yağışına rağmen 4 gündür yanmaya devam ediyor.