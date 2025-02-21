İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞERİT ÇEKİLDİ: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bir gün sonra alevleri söndürüp gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi.
4 GÜNDÜR ARALIKSIZ YANIYOR
Yangın, kar yağışına rağmen 4 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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