Kocaeli'deki orman yangınında son durum

İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 21:03
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Umuttepe mevkisindeki Kent Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

 Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu. 

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede paniğe yol açtı. 

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu alevler, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

