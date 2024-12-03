İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.
Komedi filmlerini aratmayan olayda alkollü olduğu görülen vatandaş, tramvayın geçtiği rayların üzerine yattı.
TRAMVAYDAN ÖZÜR DİLEDİ
Keyif uykusuna dalan şahsın rahatı, tramvayın gelmesi ile bozuldu.
Kibarca yerden kalkan vatandaş, bekleyen tramvaydan özür dileyerek yol verdi.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, görüntüleri izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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