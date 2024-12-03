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Kocaeli'deki tramvay yolunda keyif uykusuna yattı

Kocaeli'deki tramvay yolunda keyif uykusuna yattı Tramvayın geçtiği rayların üzerine yatan ve alkollü olduğu görülen bir vatandaş, vatmanın uyarısı sonrası kibarca kalkarak tramvaydan özür diledi.