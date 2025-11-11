Kocaeli'deki yangın faciası: 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir tesiste 8 Kasım sabahı çıkan yangında, Şengül Yılmaz (55), Hanım Gülek (52), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16) ve Esma Gikan hayatını kaybetti. Olayda biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri “kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlamalarıyla 11 kişiyi gözaltına aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden G.B., H.E. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer şüpheli Ö.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.