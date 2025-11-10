Kocaeli'deki fabrikada ölen 3 kuzenin akrabası isyan etti: Birbirlerine sarılarak öldüler, bu bir katliam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yangında ölenlerin; Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.

YAKINLARI İSYAN ETTİ: BU BİR KATLİAM

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan parfüm dolum tesisinde cumartesi sabahı meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kuzenin işçi olarak çalıştığını belirten akrabaları Reis Aydemir, fabrikanın ruhsatsız olduğunu öne sürdü.

Aydemir, “Bu iş yerinin mahalle ortasında ne işi var? Belgesi yok, izni yok. Patlama sırasında çocuklar birbirlerine sarılarak vefat etmişler. Bu büyük bir katliamdır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

"BU İŞ YERİNİN MAHALLENİN ORTASINDA OLMASI BÜYÜK ACI"

Aydemir, 3 genç kızın ailelerinin perişan olduğunu vurgulayarak, “Canımız gitti, acımız çok büyük. 3 gündür ayaktayız. Bu mahallelerin içine kimyasal dolu fabrikalar kuruyorlar. Çocukların sigortası bile yoktu. Bu bir iş cinayetidir.” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gördüğünü de belirten Aydemir, “Ben onkoloji hastasıyım ama onların acısını görünce kendi hastalığımı unuttum. ‘Başınız sağ olsun’ deyip geçmesinler, bu hesabı soracağız.” dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIRILDILAR"

Faciada yaşamını yitiren gençlerin düşük ücretle ağır koşullarda çalıştırıldığını da dile getiren Aydemir, “Asgari ücretin altında maaş veriyorlarmış. Gece-gündüz fark etmeden çocukları çalıştırmışlar. Bu bir emek sömürüsü ve işkencedir.” diye konuştu.