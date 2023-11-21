Kocaeli'nde ailesine kurşun yağdıran adam kaçtı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürüp, oğlunu ağır yaralayan Bahri G. kayıplara karıştı.

AA

Kocaeli'de Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çiftin oğulları Salih G'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği eşi ve oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne hastanede öldü

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğluyla yaşıyordu

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)