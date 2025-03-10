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İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir apartmana giren hırsız katları dolaşmaya başladı.

Şüpheli, kapı önlerinde ve ayakkabı dolaplarında bulunan ayakkabıları tek tek inceledi.

ÖZENLE SEÇİP CEKETİNE SAKLADI

Gözüne kestirdiği bir çifti ceketinin içine sakladıktan sonra elindeki poşetle apartmandan ayrıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırlarla hareket ettiği görüldü.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hırsızın kimliği tespit edilemedi.

Apartman sakinlerinin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.