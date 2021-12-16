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- Kocaeli'nde arkadaşını öldüren firariye müebbet hapis cezası
Kocaeli'nde arkadaşını öldüren firariye müebbet hapis cezası
- İHA
- 16.12.2021 - 13:22
- Güncelleme : 16.12.2021 - 13:30
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat işi yapan Çelebi Aydaş (47) oğluyla yaşadığı villasında, cezaevinden firar eden Fatih Oktay'ı (39) misafir etti.
Akşam saatlerinde alkol almaya başlayan 2 arkadaş, tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Aydaş, küçük oğlu B.A. ile uyumaya gitti.
ARKADAŞINI SIRTINDAN VURDU
Daha sonra Fatih Oktay, Aydaş'ı oğlu ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan Fatih Oktay, çalıntı araçla Çanakkale'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
CİNAYET SEBEBİNİ AÇIKLADI
Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Oktay'ın, Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş’ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Fatih Oktay'ın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Oktay ile avukatı, Çelebi Aydaş'ın eşi Ayten Aydaş ve avukatı Musa Kazım Özok katıldı.
MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Savunmaların yapılmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Oktay'ın, Çelebi Aydaş’ı silahla öldürdüğünün sabit olduğunu göz önünde bulundurarak, indirim uygulamaksızın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.