Kocaeli'nde göle giren 2 kız kardeş boğuldu Kandıra ilçesinde pikniğe gittikleri baraj gölünde yüzen 2 kız kardeş boğulurken, onları kurtarmaya çalışan babaanneleri son anda kurtarıldı.

DHA

Bu akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı kırsal Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarında bulunan Güvercinlik Barajı’nda babaanne T.K. ile torunları S.K.(5) ve H.K.(7) isimli 2 kız kardeş, piknik yapmak için baraja gitti.

TORUNLARI KAYBOLUNCA GÖLE DALDI

Bir süre sonra serinlemek için baraja giren S.K. ve H.K.’nın gözden kaybolmasının ardından babaanne T.K. da torunlarını bulmak için suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

2 KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, BABAANNENİN DURUMU AĞIR

Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)