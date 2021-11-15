Kocaeli'nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı

Kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, kaputun aniden açılmasıyla kontrolünü kaybederek minibüse çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 41 AFK 294 plakalı otomobilin, kaputu aniden açıldı.

Kaputun açılmasıyla fren yapan sürücü M.F.Y., görüş açısını kaybederek kara yolu üzerinde dönmeye başladı.

MİNİBÜSE ÇARPTI

Kontrolünü kaybeden sürücü, Ümit Toykan şoförlüğündeki 34 AJ 7829 plakalı minibüse çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Otomobil sürücüsü M.F.Y., başına aldığı darbe neticesinde bir süre aracın içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında M.F.Y.’yi Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"OTOMOBİL GELDİ VE BENİ BULDU"

Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum, görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu." dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.









