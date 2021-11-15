Euro
11.4726
0.18%
Dolar
10.0166
0.17%
Altın
600.21
0.04%
Borsa
1.704
3.97%
Bitcoin
659.568
1.78%
BTXN Coin
21.29
0.47%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Kocaeli'nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı

    Kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, kaputun aniden açılmasıyla kontrolünü kaybederek minibüse çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı

    Kocaeli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 41 AFK 294 plakalı otomobilin, kaputu aniden açıldı.

    Kaputun açılmasıyla fren yapan sürücü M.F.Y., görüş açısını kaybederek kara yolu üzerinde dönmeye başladı.

    MİNİBÜSE ÇARPTI

    Kontrolünü kaybeden sürücü, Ümit Toykan şoförlüğündeki 34 AJ 7829 plakalı minibüse çarptı.

    Kocaeli nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Otomobil sürücüsü M.F.Y., başına aldığı darbe neticesinde bir süre aracın içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında M.F.Y.’yi Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı #2

    "OTOMOBİL GELDİ VE BENİ BULDU"

    Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum, görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu." dedi.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı #3

    Kocaeli nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı #4

    Kocaeli nde seyir halinde kaputu açılan araç tehlike saçtı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir