Kocaeli'nde uyuşturucu maddelerin gizli adı: Metin abi ve Kübra

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs, metamfetamine 'Metin abi' bonzaiye 'Kübra' diyerek kodladıklarını itiraf etti.

Kocaeli'de polis ekipleri M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan M.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Zanlı hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan davada sanığın yargılanmasına devam edildi.

"ŞU ANA KADAR KENDİSİNDEN UYUŞTURUCU ALMADIM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S., avukatı ve tanık H.O. katıldı. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen H.O., "Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım, uyuşturucu satmam. M.S.’yi de tanırım ancak şu ana kadar kendisinden uyuşturucu madde almadım" dedi.

METAMFETAMİNE 'METİN ABİ' BONZAİYE 'KÜBRA' DİYORLAR

Savunmasında tanığın ifadesini yalanlayan M.S. ise "H.O.’ya uyuşturucuyu 750 TL’ye ben sattım. Aramızda mesajlaştığımız "Metin abi" kodu metamfetamin, "Kübra" ismi ise bonzai şifresiydi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Ele geçirilen uyuşturucuyu ben İstanbul’dan aldım. Bu uyuşturucunun bir bölümünü içecektim bir bölümünü ise satacaktım. Ben doğruyu söylüyorum. Ailem mağdur durumda, iki tane çocuğum var, pişmanım. Mecburiyetten böyle bir şey yaptım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.