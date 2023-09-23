Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekipleri müdahalesi ile söndürüldü.

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İHA

Bugün, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları yaşanmaya başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda nedeni henüz belirlenmeyen bir yangın da bölgede tedirginliğe neden oldu.

Gebze ilçesi Pelitli Köyü’nde otluk alanda çıkan bu yangın ormana sıçradı.

Ormana sıçrayan yangına ekipler müdahale etti.

Gökyüzü dumanla kaplandı

Kısa sürede yangın büyürken, gökyüzü de dumanla kaplandı.

İtfaiye ve orman ekipleri bölgede

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangının, ilerleyen saatlerde söndürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)