Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın, eve aldığı adamla kaçtı

Afyon'da evlendiği kadının kardeşi olarak tanıtıp eve getirdiği adamla birlikte kaçtığını söyleyen Ercan isimli şahıs, Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV ekranlarında sevilerek izlenen Esra Erol'un programına katılan 30 yaşındaki Ercan isimli şahsın hikayesi, izleyenlere pes artık dedirtti.

Eşi Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi.

Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan, 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla 1 gün içerisinde başlık parası verip evlendi.

"KARDEŞİM DİYE EVE GETİRDİĞİ ADAMLA AYNI ODADA KALDI"

Eşi ile aynı odada 1-2 gün hariç birlikte kalmadıklarını belirten talihsiz adam, bir süre sonra Yasemin Çöygün'ün "Kardeşim vuruldu, felç kaldı" deyip eve bir adam getirdiğini söyledi.

Ayrıca karısının kardeşi olarak bildiği şahıs ile aynı odada kaldığını öne sürdü.

'SENDEN HAMİLEYİM' YALANIYLA KANDIRILDI

Aynı odada bile kalmadığı eşinin "Hamileyim" diyerek doğurduğu bir çocuğun olduğunu söyleyen Ercan Bey, nüfustaki bu durumun da düzeltilmesini istediğini Esra Erol'a söyledi. Erol'un "Hiç mi şüphelenmedin?" sorusuna ise "Yeri yurdu belli olduğu için güvendim" dedi.

Felçli olduğunu bildiği sözde kardeşin aslında sapasağlam olduğunu söyleyen Ercan, yaklaşık 40 gün sonra Yasemin'in "Kardeşim Kadir'i ailemin yanına bırakalım" deyip evden ayrıldıklarını aktardı.

İLAÇLA UYUTUP KAÇTILAR

Asıl hikaye ise Hatay'a yola çıktıklarında başladı. Ercan Bey, Yasemin'in yanındaki adam ile birlikte çayına uyku ilacı katıp kendisini uyuttuklarını, mola verdikleri Adana'da ise kaçtıklarını söyledi. Ercan, o anları şöyle anlattı:

"Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay'a yarım saat kala açtım. Muavine sorduğumda eşimin ve yanındaki şahsın Adana'da indiklerini öğrendi. O zaman dolandırıldığımı anladım."





KENDİSİYLE BERABER 5 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Daha sonra kadının kuzenlerine ulaşan talihsiz adam, Yasemin'in aslında Antakya'da yaşadığını, onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi.

2 ÇOCUĞU DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sonrasında kendisine ulaşan karısının "Ben seni kandırdım" dediğini söyleyen Ercan Bey, Yasemin'in her şeyi itiraf ettiğini, iki çocuğun olduğunu söylediğini belirtti.