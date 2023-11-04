Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.
Geçtiğimiz haftaya damga vuran etkinlikler azalsa da 100. yıla özel renkli görüntüler devam ediyor.
Bu kapsamda bir 100. yıl etkinliği de Mehmetçik'ten geldi.
Komandodan 100. yıl tırmanışı
Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 100. yıla özel 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Isparta'nın doğusundaki 2 bin 637 metre yüksekliğindeki Davraz Dağı'nda 100'üncü yıl tırmanışı gerçekleştirilen komandoların görüntüsüne yer verildi.
2 bin 405 Mehmetçik katıldı
Bakanlığın açıklamasında, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında; Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı'na 100'üncü yıl tırmanışı gerçekleştirildi" denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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