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Komandolardan Davraz Dağı’nda 100’üncü Yıl Tırmanışı

Komandolardan Davraz Dağı’nda 100’üncü Yıl Tırmanışı Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'na tırmandı. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.