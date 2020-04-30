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    Komşularına pompalı tüfekle saldırdı

    Samsun'da komşularının pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kocası ise ağır yaralandı.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 08:01
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    Komşularına pompalı tüfekle saldırdı

    İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Olgun Sokak’ta, komşuları Sultan K.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Sabri Karadeniz (48) evinin önünde karnından, 3 çocuk annesi karısı Huriye Karadeniz (44) ise evinin koridorunda kafasından vuruldu.

    AĞIR YARALI KADIN, HAYATINI AYBETTİ

    Silahlı sesini duyan komşular olayı polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Huriye Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.

    EŞİNİN DURUMU DA KRİTİK

    Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Sabri Karadeniz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Sultan K. olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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