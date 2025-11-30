Konserde ilginç olay: Sahneye atlamaya çalışırken alev aldı

- Lvbel C5’in Ülker Sports Arena'daki konserinde bir genç, sahneye atlamaya çalışırken alev efektlerinde kullanılan makineye çıkınca alevler içinde kaldı.
- Sahne güvenliği, hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp genci kurtardı.
- Genç, konserden uzaklaştırılarak sağlık ekiplerince kontrol edildi ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Rapçi Lvbel C5, Ülker Sports Arena’da verdiği konserde dinleyicisiyle buluştu.
Konserde sahnenin ön tarafında beklenmedik bir olay yaşandı.
SAHNEYE ATLAMAK İSTERKEN ALEVLERE TAKILDI
Alev efektlerinde kullanılan sahne makinesinin üzerine çıkan bir genç, birkaç saniye içinde yükselen alevlerin arasında kaldı.
Gencin dengesini kaybedip, alev makinesinin tam üstüne çıkmasıyla birlikte pantolonu bir anda tutuştu.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden seyirciler büyük panik yaşarken, sahne güvenliği anında müdahale etti.
Görevliler, alevi kısa sürede kontrol altına alarak genci daha ciddi bir tehlikeden kurtardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayın ardından genç, konser alanından uzaklaştırılarak güvenli bir bölgeye götürüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde durumunun iyi olduğu açıklandı.