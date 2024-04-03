Konya'da 15 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi
AA & Ensonhaber

Güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına karşı çalışamaları aralıksız devam ediyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Ankara KOM Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli'de suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

3 tırda 14 tondan fazla bandrolsüz tütün ele geçirildi

İstihbari çalışmalar sonunda 3 tırda yapılan aramada toplam 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.