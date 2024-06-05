Konya'da 16 yaşındaki genç silahla oynarken kendini vurdu

İHA
Konya'nın Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 3. katında bulunan evlerinde babasına ait bulundurma ruhsatlı tabancayla oynayan 16 yaşındaki lise öğrencisi O.K.E., kazara kendini çenesinden vurdu.
Evde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi yok
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan O.K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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