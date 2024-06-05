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Konya'da 16 yaşındaki genç silahla oynarken kendini vurdu

Konya'da 16 yaşındaki genç silahla oynarken kendini vurdu Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi evde babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazayla kendisini vurarak yaralandı.