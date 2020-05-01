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    Konya'da 17 bin kaçak maske yakalandı

    Konya'da bir iş yerinde izinsiz üretilen 17 bin 200 cerrahi maske ele geçirildi.
    • AA
    • 01.05.2020 - 00:37
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    Konya'da 17 bin kaçak maske yakalandı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde izinsiz maske üretildiğini ve satıldığını tespit etti.

    17 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

    İş yerine yapılan operasyonda 17 bin 200 cerrahi maske ile 73 kilogram maske kumaşı ve ipi ele geçirdi.

    Malzemelere el konulurken, yabancı uyruklu iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

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