Konya'da 28 gündür kayıp kişinin, kampüste cesedi bulundu

Yaklaşık bir aydır kayıp olan vatandaş, üniversite kampüsünde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Dün saat 15.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde bulunan Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde bir ceset bulundu.

Kampüsteki yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda kamp yapmaya giden 2 genç, ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edince arkadaşları Mustafa Toprakkale'yi aradı.

Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Otopsi içi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Karaman'da 26 Kasım’da annesinin polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu Abidin Öztürk olduğu belirlendi.

BAYGIN BULUNMUŞTU

Öztürk'ün kasım ayı sonlarında üniversite yakınlarında, yol kenarında çevredekiler tarafından baygın halde bulunması üzerine ambulansla aynı kampüs içindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin ardından da taburcu edildiği ortaya çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

1 hafta önce öldüğü üzerinde durulan, vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Öztürk'ün, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

















