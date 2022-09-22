Petrol
90.22
0.43%
Euro
18.204
0.97%
Dolar
18.3631
0.20%
Altın
984.21
-0.23%
Borsa
3284
1.18%
Bitcoin
356.624
1.37%
BTXN Coin
8.14
2.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı

    28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan 54 yaşındaki adamı öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan komşu ile suçu bildirmeyen FETÖ’cü polis, 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı.
    • 22.09.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1994'te Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi’ndeki boş arazide, başından sert cisimle vurularak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Atıcı'nın (54) 'faili meçhul' olarak görülen dosyasını 6 ay önce yeniden incelemeye aldı.

    Kurulan özel ekip, Atıcı'nın ailesi, yakınları ve mahalledeki komşularıyla temasa geçti.

    Polis, yaptığı araştırma sonucu Atıcı'nın komşularından Ahmet E.'yi (53) tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine teknik ve fiziki takibe aldı.

    Cinayeti telefonda kuzenine anlattı

    Polis, Ahmet E.'nin, 2018'de FETÖ soruşturması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile telefonda sık sık konuştuğunu saptadı.

    Bu sırada panik ve korkuya kapılan Ahmet E., telefonla konuştuğu Mustafa E.'ye, komşusu Atıcı'yı kendisinin öldürdüğünü anlattı.

    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı #1

    'Korkma' dedi

    Mustafa E. de kendisine korkmaması gerektiğini ve olayın üzerinden yıllar geçtiği için yakalanmasının mümkün olmadığını söyledi.

    Bunun üzerine polis, Ahmet E. ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı.

    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı #2

    “Babamla birlikte demir sopayla dövdük”

    Suçunu itiraf eden Ahmet E., ifadesinde, “Komşum Mehmet Ali Atıcı, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde izinsiz olarak müstakil evimin bahçesine girmişti. Ben de tepki gösterdim. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanımda bulunan babamla birlikte demir sopayla dövdük. Atıcı yere yığılmıştı. Biz de 3 tekerlekli motosikletle Atıcı'yı boş bir araziye götürüp attık. Olayı da kimseye anlatmadık. Babam da 1997 yılında vefat etti.” dedi.

    Ahmet E. de daha sonra Cumhuriyet savcısı eşliğinde, evin bahçesi ve Atıcı'yı attıkları boş arazide olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı.

    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı #3

    20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldılar

    Ahmet E., 'kasten öldürme', kuzeni Mustafa E. de 'suçu bildirmeme' suçundan dün adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre Ahmet E. ve Mustafa E., savcılıktaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu'na göre suçun 20 yıllık zaman aşamasına uğraması gerekçesiyle serbest bırakıldı.

    Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı #4


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Almanya, doğalgaz ithalatçısı Uniper'i de kamulaştırdı
    Ekonomi

    Almanya, doğalgaz ithalatçısı Uniper'i de kamulaştırdı

    İstanbul'da 2 polisi vuran şahsın işlediği cinayetleri, arkadaşı anlattı
    3. Sayfa

    İstanbul'da 2 polisi vuran şahsın işlediği cinayetleri, arkadaşı anlattı

    Görüş Bildir