Konya’da 28 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri serbest bıkarıldı

28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan 54 yaşındaki adamı öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan komşu ile suçu bildirmeyen FETÖ’cü polis, 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1994'te Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi’ndeki boş arazide, başından sert cisimle vurularak öldürülmüş bulunan Mehmet Ali Atıcı'nın (54) 'faili meçhul' olarak görülen dosyasını 6 ay önce yeniden incelemeye aldı.

Kurulan özel ekip, Atıcı'nın ailesi, yakınları ve mahalledeki komşularıyla temasa geçti.

Polis, yaptığı araştırma sonucu Atıcı'nın komşularından Ahmet E.'yi (53) tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine teknik ve fiziki takibe aldı.

Cinayeti telefonda kuzenine anlattı

Polis, Ahmet E.'nin, 2018'de FETÖ soruşturması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile telefonda sık sık konuştuğunu saptadı.

Bu sırada panik ve korkuya kapılan Ahmet E., telefonla konuştuğu Mustafa E.'ye, komşusu Atıcı'yı kendisinin öldürdüğünü anlattı.

'Korkma' dedi

Mustafa E. de kendisine korkmaması gerektiğini ve olayın üzerinden yıllar geçtiği için yakalanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bunun üzerine polis, Ahmet E. ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı.

“Babamla birlikte demir sopayla dövdük”

Suçunu itiraf eden Ahmet E., ifadesinde, “Komşum Mehmet Ali Atıcı, 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde izinsiz olarak müstakil evimin bahçesine girmişti. Ben de tepki gösterdim. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanımda bulunan babamla birlikte demir sopayla dövdük. Atıcı yere yığılmıştı. Biz de 3 tekerlekli motosikletle Atıcı'yı boş bir araziye götürüp attık. Olayı da kimseye anlatmadık. Babam da 1997 yılında vefat etti.” dedi.

Ahmet E. de daha sonra Cumhuriyet savcısı eşliğinde, evin bahçesi ve Atıcı'yı attıkları boş arazide olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı.

20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldılar

Ahmet E., 'kasten öldürme', kuzeni Mustafa E. de 'suçu bildirmeme' suçundan dün adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Ahmet E. ve Mustafa E., savcılıktaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu'na göre suçun 20 yıllık zaman aşamasına uğraması gerekçesiyle serbest bırakıldı.