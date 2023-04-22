Konya'da 3 ay önce 4 parmağı koptu: Şimdi ise çay içip yazı yazıyor

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Tenekeciler Sanayi Sitesinde köpük tankı imalatı yapan iş yerinin işletmecisi Mustafa Çetin, geçtiğimiz aylarda her zamanki gibi iş yerinde çalışmaya başladı.
Eksantrik pres isimli makinenin havasını açmayı unutan Çetin, dalgınlıkla makineyi çalıştırdı.
Makineyi çalıştırır çalıştırmaz da pres makinesi elinin üzerine düştü.
4 parmağı koptu
Sağ başparmağı hariç diğer 4 parmağı kopan Çetin, ameliyata alındı.
Ameliyatı 16 saat sürdü
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanları Ali Özdemir ve Erkan Sabri Ertaş tarafından ameliyata alınan Çetin’in kopan parmakları yaklaşık 16 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikildi.
"Geç kalınmış olsaydı el fonksiyonlarını kullanamayabilirdi"
Ameliyat sonrası açıklamalarda Uzm. Dr. Ali Özdemir şu ifadeleri kullandı:
Hastamız 4 parmağı kopuk olarak geldi. 2 kişi ekip olarak birlikte ameliyatı gerçekleştirdik. Ancak sonrasında bu tür vakalarda parmak kayıpları yaşanabiliyor. Ama bu hastamızda herhangi bir parmak kaybı yaşamadık. Buda bizi mutlu etti. El fonksiyonları da gayet iyi durumda. Geç kalınmış olsaydı el fonksiyonlarını kullanamayabilirdi. Bundan sonra da bir sıkıntı beklemiyoruz.
"Şimdi bardağı tutup, yazı bile yazabiliyorum"
4 parmağı kopan ve 16 saat süren başarılı ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Çetin ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
Kompresörün havasını açmayı unutmuşuz. Hatamız nedeniyle parmaklarımı makineye kaptırdım. Parmaklarımın koptuğunu görünce dehşete kapıldım. Acaba tekrar kullanabilecek miyim diye endişeye kapıldım. Uzun bir ameliyat sonrası parmaklarım yerine dikildi. Şimdi bardağı tutup, yazı bile yazabiliyorum. İş yerime gidip çalışabiliyorum da. Çok şükür kısa süre içerisinde el fonksiyonları mı tekrar kullanabiliyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum.