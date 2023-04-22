Konya'da 3 ay önce 4 parmağı koptu: Şimdi ise çay içip yazı yazıyor İşlettiği iş yerinde elini makineye kaptırması nedeniyle 4 parmağı kopan Mustafa Çetin, yaklaşık 16 saat süren başaralı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

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Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Tenekeciler Sanayi Sitesinde köpük tankı imalatı yapan iş yerinin işletmecisi Mustafa Çetin, geçtiğimiz aylarda her zamanki gibi iş yerinde çalışmaya başladı.

Eksantrik pres isimli makinenin havasını açmayı unutan Çetin, dalgınlıkla makineyi çalıştırdı.

Makineyi çalıştırır çalıştırmaz da pres makinesi elinin üzerine düştü.

4 parmağı koptu

Sağ başparmağı hariç diğer 4 parmağı kopan Çetin, ameliyata alındı.

Ameliyatı 16 saat sürdü

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanları Ali Özdemir ve Erkan Sabri Ertaş tarafından ameliyata alınan Çetin’in kopan parmakları yaklaşık 16 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikildi.

"Geç kalınmış olsaydı el fonksiyonlarını kullanamayabilirdi"

Ameliyat sonrası açıklamalarda Uzm. Dr. Ali Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Hastamız 4 parmağı kopuk olarak geldi. 2 kişi ekip olarak birlikte ameliyatı gerçekleştirdik. Ancak sonrasında bu tür vakalarda parmak kayıpları yaşanabiliyor. Ama bu hastamızda herhangi bir parmak kaybı yaşamadık. Buda bizi mutlu etti. El fonksiyonları da gayet iyi durumda. Geç kalınmış olsaydı el fonksiyonlarını kullanamayabilirdi. Bundan sonra da bir sıkıntı beklemiyoruz.

"Şimdi bardağı tutup, yazı bile yazabiliyorum"

4 parmağı kopan ve 16 saat süren başarılı ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Çetin ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu: