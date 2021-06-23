Konya'da 3 çocuğa mezar olan evin yıkım kararı olduğu ortaya çıktı

Konya'da 3 çocuğa mezar olan evin yıkım kararı olduğu ortaya çıktı

Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğu yangında yaşamını yitirirken, evin yıkım kararı olduğu ve aileye bildirildiği belirlendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi'nde, 2 katlı evin üst katında dün çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın sırasında alt katta bulunan Cihat El İsmail ve eşi Kader El İsmail, komşularının uyarmasıyla evden çıkmayı başardı.

GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evin ahşap tavanı çöktü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, enkaz altından 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı.

Kardeşlerin cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından İş Galaman Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Enkaza dönen evde, 3 küçük kızdan geriye oyuncakları kaldı.





TAHLİYE KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli ailenin 6 yıl önce Konya’ya geldiği, Cihat El İsmail’in de hem inşaatlarda çalışıp hem de kağıt toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında, yanan evin de yıkımına karar verildiği ve bir gün önce de belediye ekiplerinin evin tahliyesi için aileye tebliğ ettiği ortaya çıktı.

İtfaiyenin incelemesinde yangının ısıtıcıdan kaynaklandığı, evin elektrik tesisatının eski ve bağlantılarının düzenli olmadığı belirlendi.



