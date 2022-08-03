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    Konya'da 4,5 yıldır tedavi gören Ahmet Arık hayatını kaybetti

    Duvarla asansör kabini arasında sıkışan Arık, yıllardır tedavi altındaydı. Arık, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
    • 03.08.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:49
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    Konya'da 4,5 yıldır tedavi gören Ahmet Arık hayatını kaybetti

    Konya'da yıllar süren yaşam mücadelesi, acı haberle son buldu.

    28 yaşındaki Ahmet Arık, 4,5 yıl önce kentte bir inşaatta asansör montajı yaptığı sırada kaza geçirdi.

    Şantiyede ağır yaralandı

    Merkez Selçuklu ilçesi Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 26 Ocak 2018'de çalıştığı şantiyede duvarla asansör kabini arasında sıkışınca ağır yaralanan Arık, tedavi altına alındı.

    4,5 yıllık yaşam savaşını kaybetti

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren Arık, yaşam mücadelesini kaybetti.

    AA'nın haberine göre, Arık'ın cenazesinin, Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

    Konya da 4,5 yıldır tedavi gören Ahmet Arık hayatını kaybetti #1


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