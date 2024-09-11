Konya'da 5 aydır kayıp olan kadını öldürüp bahçeye gömdüler Yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.'nin, Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

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DHA

Konya'da yaşayan Çiğdem E.'nin beş ay önce evine dönmemesi üzerine, yakınları tarafından polise kayıp başvurusu yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çiğdem E.'nin kaybolmasını şüpheli buldu ve kadının son görüldüğü bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak inceledi. İncelemeler sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu dört kişiyle birlikte görüldüğü belirlendi.

BIÇAKLANDI, BAHÇEYE GÖMÜLDÜ

Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle dört kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, Çiğdem E.'nin bıçaklanarak öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında, Çiğdem E.'nin cesedi bulundu.

Ceset, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan dört şüpheli Konya Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)