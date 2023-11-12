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Konya'da 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Konya'da 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayanın ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.