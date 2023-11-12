Konya'da 5 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Dün akşam Konya'da yürekleri yakan bir kaza gerçekleşti.
Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. idaresindeki otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
5 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan, Elif Aslan ve Fadime Azra Atalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Emine A., çocukları Hasan A., Ali Cemal A., Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cenazeler toprağa verildi
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle Mezarlığı'nda, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Sürücü tutuklandı
5 kişinin ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Sefa S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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