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    Konya’da 85 yaşındaki sapıktan, kız çocuğuna taciz

    Markette 12 yaşındaki kız çocuğuna zorla sarılıp öperek elle tacizde bulunan sapık hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 11:48
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    Konya’da 85 yaşındaki sapıktan, kız çocuğuna taciz

    Konya’nın Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi.

    İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K. (85), kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarıldı.

    Kıpırdayamayan kız çocuğunu öpen ve elle taciz eden Mustafa K., kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı.

    POLİS YAKALADI

    Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı.

    Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    SERBEST KALDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı.

    Cumhuriyet savcısının serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

    Konya’da 85 yaşındaki sapıktan, kız çocuğuna taciz #1

    İDDİANAME HAZIRLANDI

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

    Mustafa K. hakkında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Konya’da 85 yaşındaki sapıktan, kız çocuğuna taciz #2

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