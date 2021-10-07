Avukat Abdulkadir İnci, arabasına aldığı Kadir Ö. ve İsmail E. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağ dizinden vurulan İnci, hastaneye kaldırıldı

Konya’da, Avukat Abdulkadir İnci (42), Hasan Ö. isimli bir şahsın evine haciz işlemi başlattı.

Hasan Ö.’nün oğlu Kadir Ö. ile arkadaşı İsmail E., bir çay ocağında Avukat İnci ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından İnci, işleri olduğunu belirterek Konya Adliyesi’ne gideceğini belirtti.

Kadir Ö. ve İsmail E., kendilerinin de adliyede işi olduğunu söyleyince, İnci'nin otomobiliyle adliyeye geldi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

İnci, adliye bahçesindeki otoparka giriş yaptığı sırada araç içindeki İsmail E., İnci’nin sağ dizine ateş etti.

Kaçmaya çalışan İsmail E. ve Kadir Ö., silah sesini duyan polisler tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Konya’da, adliye bahçesinde avukata silahlı saldırı VİDEO



SAĞLIK DURUMU İYİ

Avukat İnci de yaralı halde ambulansa alınarak Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İnci'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Konya Baro Başkanı: Bu şekilde saldırılar hiçbir amaca hizmet etmez ViDEO

"BİZLER DOSYANIN TARAFI DEĞİL VEKİLİYİZ"

Saldırının ardından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, dosyaların tarafı değil vekili olduklarını vurgulayarak şu açıklamaları yaptı:

"Her defasında sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bizler dosyanın tarafı değil, vekiliyiz. Bizler sizden aldığımız yetki çerçevesinde, avukatlık kanununun meslek kurallarının ve diğer mevzuatın bize tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde sadece ve sadece görevini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Bu şekilde saldırıların hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini hepimizin bilmesi gerekmektedir.

"BU ŞİDDETE BİR AN ÖNCE DUR DEMELİYİZ"

Maalesef son dönemde avukatlara yönelik bu tür saldırıların artarak devam ettiğini görmekteyiz. O nedenle şunu ifade etmek istiyoruz; avukat madem yargının kurucu unsurudur, olmazsa olmazdır, bu şiddete bir an önce dur demeliyiz. Başlangıçta bu konuya ilişkin mevzuatın en hızlı şekilde değiştirilerek, cezaların azami seviyeye çıkartılması gerekiyor.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Evet hukuka olan inancımız vardır, vicdanımız vardır. Bu çerçevede biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Şüpheli ya da şüphelilerin yargı önünde en ağır cezayı alması için tüm meslektaşlarımızla el birliğiyle mücadele edeceğiz. Çok acıdır ki, olayın şüphelileri birazdan kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa ifade verecek. Evet onların da müdafaa hakkı var. O müdafi de Konya Barosu mensubu olacaktır. Bunun bir kez daha idrak edilmesini ve anlaşılmasını bir kez daha ifade ediyorum. Tesellimiz şu ki meslektaşımızın sağlık durumu iyidir. Buradan bir kez daha bu ve benzeri olmuş veya olacak olan saldırıları kınıyorum."