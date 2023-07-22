Konya'da aile içinde çıkan tartışmada kuzenini vurarak öldürdü
DHA

Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal’in evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal’i başından vurdu.

Hayatını kaybetti

Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Muhammed Bilal’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.