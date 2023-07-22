Konya'da aile içinde çıkan tartışmada kuzenini vurarak öldürdü

DHA
Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal’in evine gitti.
Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal’i başından vurdu.
Hayatını kaybetti
Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Muhammed Bilal’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.