Konya'da akran zorbalığı! 16 yaşındaki genç kız bıçaklandı... Parkta buluştuğu arkadaş grubuyla tartışan ve bıçaklanan 16 yaşındaki genç kıza ilk müdahale, sağlık kabinindeki hemşire tarafından yapıldı. Yaralının, ambulansa alındığı sırada yakınlarına el salladığı görüldü.

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İHA

Türkiye'nin son zamanlardaki en önemli konuları arasında akran zorbalığı yer alıyor...

Gittikçe boyut değiştiren akran zorbalığının yeni örneği ise Konya'da meydana geldi.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun parkında kız grubuyla buluşan 16 yaşındaki A.O., kısa bir süre sonra grupla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine 16 yaşındaki A.O., henüz kimliği belirlenemeyen başka bir kız tarafından karnından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Saldırgan kaçtı, yaralı kabine sığındı

Olayın ardından şüpheli, bıçağı olay yerinde atıp kaçarken, yaralı A.O. ise park içerisinde bulunan sağlık kabinine sığındı.

Burada görevli hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra sağlık görevlilerinin gelmesiyle ambulansa taşındı. Bu sırada genç kızın, sedyeyle taşındığı sırada olay yerinde bulunan yakınlarına el sallaması dikkat çekti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan A.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Kavga sırasında bıçaklanmış"

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, "Bir çığlık koptu. Koşarak 2 kız geldi, bir tanesinden kan akıyordu. Kavga sırasında bıçaklanmış. Buraya aldık tamponunu yaptık. Oksijeni düşmeye başlamıştı, oksijen taktım. Daha sonra ambulans geldi. Hastanın durumu stabil olarak hastaneye kaldırıldı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)