Konya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza

Konya'da kalbi duran hasta ihbarına giden ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi.

Ambulanstaki sağlıkçılar, hayat kurtarmaya giderken önlerinin kesilmesine şaşkınlıkla tepki verdi.

Hasanköy Caddesi'nde kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ambulansa yol vermediği tespit edilen sürücüye de görüntüleri izletti.

SÜRÜCÜ SUÇUNU KABUL ETTİ

Sürücü, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve ihlali gerçekleştirdiğini kabul etti.

3 BİN 160 LİRA CEZA

Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermemek" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça en sol şeridi sürekli işgal etmek" maddeleri uyarınca 3 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.