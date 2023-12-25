Konya'da aniden yola çıkan köpeğe çarptı: 4 yaralı

İHA
Konya'da Beyşehir’den Seydişehir yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 42 ZH 017 plakalı otomobil, Gökçimen Mahallesinde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilerek ters döndü.
Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki N.Y., G.K. ve N.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza sonucu telef olan köpek de yoldan uzaklaştırıldı.
Mesaiye gidiyorlardı
Kazazedelerin Beyşehir’den Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çalıştıkları iş yerine mesaiye gitmek üzere seyahat ederken kazanın yaşandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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