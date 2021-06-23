Konya’da anne ve babası öldürülen doktor herkesi ağlattı

Müge Anlı’ya katılarak anne ve babasının katillerinin bulunmasını isteyen doktor, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Doktorun bu halleri hem Anlı’yı hem de izleyenleri duygulandırdı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Büyükşen çiftinin cinayetinde oğulları Osman Büyükşen'in konuşması herkesi ağlattı.

Müge Anlı'nın da duygulandığı görüldü.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

“Babamın kanı yerde kaldı.” diyen Osman Büyükşen, cinayetle ilgili savcının da kendisi ile ilgilenmediğini dile getirdi.

Sesi titreyerek isyan eden Büyükşen, sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada Müge Anlı da ağlayarak Doktor Osman’a sarıldı.

Karakolda kendisine raporların jandarma tarafından yüzüne fırlatıldığını anlatan Osman Büyükşen, “yeter artık” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Osman Büyükşen, savcıyı ve jandarmayı şikayette bulundu.

Müge Anlı canlı yayında ağladı VİDEO

KIZ KARDEŞİNE İNANMIYOR

Cinayetin üstünden iki buçuk yıl geçmesine rağmen katillerin cezasını çekmediğini ifade eden Osman Büyükşen, babası ile annesini öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan kız kardeşinin ifadelerine inanmadığını söylemişti.

Büyükşen, "Kız kardeşim Büşra doğruları söylemiyor. Erkek kardeşim Uğur Büyükşen, onun eşi Betül ve Betül'ün ailesinden şüpheleniyorum." demişti.

Talihsiz çiftin öldürülmesinin tek tanığı Büşra Büyükşen, evlerine kar maskeli bir saldırganın girdiğini ifade etmişti.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU

Genç kız, ifadesinde, anne ve babasının kar maskeli saldırganın pompalı tüfekle öldürüldüğünü söylemişti.

Kendisinin ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını öne süren üniversite öğrencisi kızın soğukkanlı tavırları da dikkat çekmişti.

Genç kızın anlattıkları, ağabey Büyükşen'i şüphelendirmişti.

Büşra Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanmış, açıklamalarıyla Müge Anlı'yı oldukça kızdırmıştı.

Şüpheli genç kız, olayla ilgili tüm bildiklerini jandarmaya anlattığını savunmuş, kız kardeşinin çelişkili açıklamalarına dikkat çeken ağabey Büyükşen ise Büşra'nın kendisine olayla ilgili yardımcı olmadığını ifade etmişti.

YASAK AŞK İDDİASI

Büşra Büyükşen ise yengesi Betül'ü suçlamıştı.

Büşra Büyükşen, yengesinin bir yasak ilişkisi olabileceğini, anne veya babasının bunu gördüğünü, bu yüzden öldürülmüş olabileceğini söylemişti.

BARUT İZLERİ

Swap testi sonucu da olayı farklı bir boyuta taşımıştı.

Jandarmanın yaptığı testin sonucunda Büşra Büyükşen, Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen'in elinde barut izlerine rastlandığı belirlenmişti.