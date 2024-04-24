Konya'da aracının altında kalan sürücünün öldürğü kaza kameraya yansıdı Konya'da hatalı dönüş yapan minibüs sürücünün hayatını kaybettiği kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Konya'nın Meram ilçesi Isparta kara yolu Akyokuş mevkisinde geçtiğimiz günlerde Yakup Bütün idaresindeki minibüs hatalı dönüş yaptığı sırada Mustafa H.'nin kullandığu otomobilin çarpması sonucu yan yattı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri minibüsün altında kalan sürücü Yakup Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan E.H. ve minibüste bulunan A.Y. yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde minibüsün sağ şeritte yavaşladığı, birkaç araç geçtikten sonra U dönüşü yapmak için manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen otomobilin minibüse çarptığı ve savrulan minibüsün devrildiği anlar görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)