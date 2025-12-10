Abone ol: Google News

Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

Kırıkkale'de bir kimya fabrikasında yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 12:38
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın
  • Kırıkkale'de Yahşihan ilçesindeki Bahadır Kimya fabrikasında yangın çıktı.
  • Yangın hızla büyüdü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
  • Ekipler, yangını söndürmek için çalışıyor.

Kırıkkale'de korkutan yangın...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor. 

