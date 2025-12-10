Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

- Kırıkkale'de Yahşihan ilçesindeki Bahadır Kimya fabrikasında yangın çıktı.
- Yangın hızla büyüdü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
- Ekipler, yangını söndürmek için çalışıyor.
Kırıkkale'de korkutan yangın...
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.