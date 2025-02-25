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İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde seyreden bir midibüs sürücüsü, Yeni İstanbul Caddesi'ne girdiği sırada aracı arızalandı.

Otogar istikametinden şehir merkezine gitmeye çalışan sürücünün aracı aniden yolun ortasında durdu.

Aracın yolda kalmasıyla trafikte zor anlar yaşandı.

POLİSLER ARACI İTEREK YOLDAN ÇEKTİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada arızalanan midibüsü fark etti.

Ekipteki üç trafik polisi, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına kadar getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Polislerin direksiyon başındaki şoföre yardım ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.