Konya'da AVM'de İsrail protestosunda kavga çıktı

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kule Site alışveriş merkezinde İsrail’e karşı boykot edilen firmalara tepki gösteren bir grup, ellerinde pankartlarla alışveriş merkezine girerek, yemek katında bulunan boykot edilen firmaların bulunduğu alana geldi.
Grup burada bir süre slogan attı.
AVM'de yemek katında İsrail'i protesto ettiler
O sırada bir kişinin tepki göstermesi üzerine gruptakiler üzerine yürürken, arbede yaşandı.
Yaşanan arbede anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Gruba polis ekiplerinin müdahalesi ile arbede sona ererken grup, daha sonra alışveriş merkezinden sloganlarla çıktı.
Kavga çıktı: Ortalık karıştı
Bir süre polis kontrolünün ardından grup, alışveriş merkezi önünden ayrıldı.
Yaşanan olayın görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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